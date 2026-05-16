كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص لتنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح شقيقه ضد شخص بمحافظة الغربية.

فيديو استغاثة يكشف الواقعة

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه مالك شركة مقاولات ومقيم بمحافظة الغربية.

31 حكمًا قضائيًا ضد المتهم

كما تبين صدور 31 حكمًا قضائيًا ضد المتهم في قضايا متنوعة، شملت "قتل خطأ وشيكات وتبديد". وتم ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة. وبمواجهة المتهم، أقر بالأحكام القضائية الصادرة بحقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

