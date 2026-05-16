قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس سيد مشاغب و5 متهمين آخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالتجمهر وإثارة الشغب وتعطيل حركة المرور بمنطقة بولاق الدكرور.

حبس المتهمين على ذمة التحقيقات

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد قررت في وقت سابق حبس المتهمين لمدة 4 أيام احتياطيًا، بعد توجيه اتهامات لهم بإثارة الشغب وترويع المواطنين وتعطيل حركة السير.

فيديوهات ترصد أحداث الشغب

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تجمعات لعشرات الأشخاص وهم يشعلون الألعاب النارية ويطلقون الشماريخ بكثافة، ما تسبب في حالة من الفوضى بالمنطقة.

التحريات تكشف سبب التجمعات

وأوضحت التحريات أن تلك التجمعات جاءت احتفالًا بالإفراج عن أحد العناصر المرتبطة بروابط رياضية، قبل أن تتطور الأوضاع إلى أعمال شغب وقطع للطريق وتعطيل لحركة المرور، وسط هتافات أثارت الجدل.

تحرك أمني وضبط المتهمين

وتلقت مديرية أمن الجيزة عدة بلاغات من الأهالي تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بإثارة الذعر والفوضى، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك السريع وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط 6 متهمين، وتبين أن جميعهم لهم معلومات جنائية، ومن بينهم المتهم الرئيسي سيد مشاغب، الذي أعيد إلى محبسه بعد فترة قصيرة من الإفراج عنه.

