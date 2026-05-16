بأسلوب المغافلة.. سقوط المتهم بسرقة محل تجاري بمنطقة محرم بك بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

01:43 م 16/05/2026

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من داخل أحد المحال التجارية بالإسكندرية.

بلاغ من مالك محل يكشف تفاصيل السرقة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أبريل المنقضي، تبلغ لقسم شرطة الجمرك من القائم على النشر (مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي بأسلوب المغافلة من داخل المحل ملكه.

ضبط المتهم واستعادة المسروقات

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

