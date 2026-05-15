كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد سيارة أجرة بتركيب كشاف خلفي عالي الإضاءة، ما تسبب في حجب الرؤية عن قائدي السيارات وتعريض حياتهم للخطر بمحافظة الإسماعيلية.

ضبط قائد سيارة أجرة في الإسماعيلية

بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه قام بتركيب الإضاءة لتفادي المخالفات المرورية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

