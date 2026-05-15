قضت محكمة الأسرة بحلوان الدائرة 12، في الدعوى رقم 1067 لسنة 2026، بالسماح بسفر طفل برفقة والدته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وذلك بعد نظر ظروف الدعوى وما تضمنته من تقارير أكدت احتياج الطفل لتدخل علاجي عاجل.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مصلحة الصغير تُعد الاعتبار الأسمى في أي نزاع أسري، وأن توفير الرعاية الصحية يأتي في مقدمة الأولويات، بما يضمن استقراره الصحي والنفسي.

وجاء الحكم بعد نظر الدعوى الخاصة بتنظيم سفر الطفل، والتي انتهت إلى أحقية سفره مع والدته لاستكمال برنامجه العلاجي بالخارج.

أول تعليق من الفنان محمود حجازي

وفي أول رد فعل له، نشر الفنان محمود حجازي صورة تجمعه بنجله عبر حسابه على موقع فيسبوك، معلقًا: "هتفضل موجود جوايا حتى لو أنت مش بين إيديا.. اللهم لا اعتراض".