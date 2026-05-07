أقامت "هاجر. م"، 29 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بعد 5 سنوات من الزواج، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار مع زوجها بسبب تصرفاته العنيفة وإدمانه المواد المخدرة، قائلة في دعواها: "بقى يهددني بابني عشان ياخد فلوس للمخدرات.. وفي مرة مسكه ووقف بيه عند الشباك وقال هيرميه لو مخدش الفلوس اللي معايا".

وقالت "هاجر" أمام المحكمة إنها تزوجت من "جمال. م"، 35 عامًا، بعد ارتباط تقليدي، وكان يعمل بإحدى الورش الخاصة، وكانت حياتهما في البداية مستقرة إلى حد كبير، قبل أن تبدأ الخلافات بعد مرور عامين من الزواج، عندما لاحظت تغيرًا واضحًا في سلوكه، وبدأ يتغيب عن المنزل لساعات طويلة، ويعود في حالة عصبية شديدة.

تفاصيل دعوى خلع بسبب المخدرات

وأضافت الزوجة أنها اكتشفت لاحقًا تعاطيه المواد المخدرة بصحبة عدد من أصدقائه، وحاولت أكثر من مرة احتواء الأزمة ومساعدته على العلاج حفاظًا على استقرار الأسرة ومستقبل طفلهما الوحيد، إلا أنه رفض جميع محاولاتها، وتمادى في طلب الأموال منها ومن أسرتها بحجة ضيق الحال.

وأوضحت "هاجر" أن زوجها كان يلجأ إلى تهديدها والتعدي عليها لفظيًا وجسديًا كلما رفضت منحه المال، مؤكدة أن الأمر تطور بشكل خطير خلال الأشهر الأخيرة، بعدما أصبح يستخدم طفلهما كورقة ضغط عليها.

تهديد حياة الأسرة

وتابعت الزوجة: "في آخر مرة طلب مني فلوس، ولما قلتله مش معايا، دخل أوضة ابنه وشاله ووقف عند الشباك وهو بيزعق، وقال: لو ما جبتيش الفلوس دلوقتي هرميه قدامك.. حسيت وقتها إن حياتنا كلها بقت في خطر".

وأكدت الزوجة أنها استغاثت بالجيران الذين تدخلوا وتمكنوا من تهدئة الموقف وإنقاذ الطفل، مشيرة إلى أنها غادرت منزل الزوجية في اليوم نفسه متجهة إلى منزل أسرتها، ورفضت العودة مرة أخرى خوفًا على حياتها وحياة صغيرها.

وأشارت إلى أنها منحت زوجها أكثر من فرصة للعلاج والتراجع عن سلوكه، إلا أنه كان يعود في كل مرة إلى تعاطي المخدرات وافتعال المشكلات، ما دفعها إلى اللجوء لمحكمة الأسرة ورفع دعوى خلع.

واختتمت "هاجر" حديثها قائلة: "استحملت كتير علشان ابني يعيش وسط أب وأم، لكن لما بقى بيهدد حياته بنفسه، عرفت إن الانفصال هو الحل الوحيد.. أنا مش طالبة غير الأمان لابني".

وحملت الدعوى رقم 439 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

