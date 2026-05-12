تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية، يعمل دون ترخيص ويفتقد الاشتراطات الصحية، بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية.

ضبط كميات ضخمة من السمن والزيوت

وعُثر داخل المصنع على أكثر من 14 طنًا من السمن المعبأ داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية، دون وجود بيانات خاصة بتاريخي الإنتاج والصلاحية.

كما تم ضبط 5 أطنان من زيت النخيل، تبين وجود تغير في خواصه الطبيعية، إلى جانب عدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية.

مستلزمات تعبئة وخط إنتاج كامل

وضبطت الأجهزة الأمنية أيضًا 3500 عبوة معدنية فارغة تستخدم في التعبئة، بالإضافة إلى ماكينتي تعبئة ضمن خط إنتاج كامل داخل المصنع.

طرح المنتجات بالأسواق بغرض الغش

وكشفت التحريات أن المتهم كان يجهز المنتجات تمهيدًا لطرحها بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

