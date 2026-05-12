إعلان

ضبط 4 متهمين بحيازة 21 ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء في الأقصر وأسوان

كتب : علاء عمران

03:24 م 12/05/2026

ضبط 4 متهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "السولار" وحجبها عن التداول، تمهيدًا لإعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمي بالسوق السوداء، بنطاق محافظتي الأقصر وأسوان.

تحريات تكشف نشاط المتهمين

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن الأقصر وأسوان، قيام المتهمين بتجميع السولار من عدد من محطات الوقود بهدف إعادة بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 21 ألف لتر سولار في أسوان

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة، وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، داخل مخزن بدائرة قسم شرطة أول أسوان.

وعُثر بحوزتهما على 21 ألف لتر مواد بترولية "سولار"، وبندقية آلية، وسيارة ربع نقل، وميكروباص، ودراجتين ناريتين، جميعها بدون لوحات معدنية.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين آخرين، أحدهما له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة إسنا بمحافظة الأقصر، وعُثر بحوزتهما على 350 لتر سولار محملة على مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين، أقروا بقيامهم بتجميع وحجب الوقود من عدة محطات بمحافظات الوجه القبلي، تمهيدًا لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السوق السوداء السولار وزارة الداخلية الأقصر أسوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عشماوي في انتظارها".. القصة الكاملة لمأساة خنق 3 أطفال على يد والدتهم
حوادث وقضايا

"عشماوي في انتظارها".. القصة الكاملة لمأساة خنق 3 أطفال على يد والدتهم
"النار أكلت العربيات".. الصور الأولى لتفحم سيارتين ووفاة 3 أشخاص في الدقهلية
أخبار المحافظات

"النار أكلت العربيات".. الصور الأولى لتفحم سيارتين ووفاة 3 أشخاص في الدقهلية
20 صورة لنجوم الفن في جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
زووم

20 صورة لنجوم الفن في جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
قرار عاجل من التعليم لسد عجز مراقبي امتحانات الدبلومات الفنية 2026
مدارس

قرار عاجل من التعليم لسد عجز مراقبي امتحانات الدبلومات الفنية 2026

"فتح الشباك ورمى نفسه".. تفاصيل وفاة طالب بجامعة الجلالة أثناء الامتحانات
أخبار المحافظات

"فتح الشباك ورمى نفسه".. تفاصيل وفاة طالب بجامعة الجلالة أثناء الامتحانات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع