تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "السولار" وحجبها عن التداول، تمهيدًا لإعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمي بالسوق السوداء، بنطاق محافظتي الأقصر وأسوان.

تحريات تكشف نشاط المتهمين

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن الأقصر وأسوان، قيام المتهمين بتجميع السولار من عدد من محطات الوقود بهدف إعادة بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 21 ألف لتر سولار في أسوان

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة، وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، داخل مخزن بدائرة قسم شرطة أول أسوان.

وعُثر بحوزتهما على 21 ألف لتر مواد بترولية "سولار"، وبندقية آلية، وسيارة ربع نقل، وميكروباص، ودراجتين ناريتين، جميعها بدون لوحات معدنية.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين آخرين، أحدهما له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة إسنا بمحافظة الأقصر، وعُثر بحوزتهما على 350 لتر سولار محملة على مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين، أقروا بقيامهم بتجميع وحجب الوقود من عدة محطات بمحافظات الوجه القبلي، تمهيدًا لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.