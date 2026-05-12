الداخلية تكشف تفاصيل واقعة نصب إلكتروني على صاحب محل بأبو المطامير

كتب : علاء عمران

03:20 م 12/05/2026

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابه البنكي بمحافظة البحيرة.

فحص الواقعة وتحديد المجني عليه

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه مالك محل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة.

وبسؤاله، قرر بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص، بعدما أوهم إحدى السيدات بتحويل مبلغ مالي لها عبر إحدى المحافظ الإلكترونية.

حيلة المحافظ الإلكترونية

وأضاف المجني عليه أن السيدة طلبت مساعدته لتحصيل المبلغ المالي على محفظته الإلكترونية وتسليمه لها، إلا أن المتهم استغل الواقعة وتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالي من حسابه البنكي.

ضبط المتهم والمضبوطات

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.
وعُثر بحوزته على 3 هواتف محمولة و8 شرائح هاتف، وبفحصها تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكاب 5 وقائع نصب أخرى بذات الأسلوب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية البحيرة المحافظ الإلكترونية

