النيابة العامة تُفتش مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد وتؤكد تمتع النزلاء بحقوقهم

كتب : أحمد أبو النجا

10:23 ص 12/05/2026
    النيابة العامة تُفتش مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد (4)
    النيابة العامة تُفتش مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد (5)
    النيابة العامة تُفتش مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد (6)
    النيابة العامة تُفتش مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد (3)
    النيابة العامة تُفتش مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد (8)
    النيابة العامة تُفتش مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد (1)
    النيابة العامة تُفتش مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد (9)
    النيابة العامة تُفتش مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد (7)

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد"، وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأجرى الفريق زيارة أولى أعقبتها زيارة ثانية، تفقد خلالهما عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وزار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. كما عاين مناطق التريض، وأماكن الزيارة —مطالعًا دفاترها— ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.

وتحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام؛ للوقوف على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

وستواصل النيابة العامة، تباعًا، تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.

