شاي مغشوش.. ضبط مخزن يعبئ الشاي بأسماء علامات تجارية شهيرة

كتب : علاء عمران

11:59 ص 12/05/2026

ضبط شاي مغشوش ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، بعدما عُثر بداخله على كميات ضخمة من الشاي والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة للعلامات التجارية.

ضبط 51 طن شاي وسلع غذائية مغشوشة

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من مداهمة المخزن، حيث عثرت بداخله على نحو 51 طن شاي ومواد غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية شهيرة.

مخزن غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية

وكشفت التحريات أن المخزن يعمل دون ترخيص، ويُستخدم في إعادة تعبئة السلع الغذائية تمهيدًا لطرحها بالأسواق، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

وتم ضبط المدير المسؤول عن المخزن قبل توزيع المضبوطات بالأسواق، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمواجهة جرائم الغش التجاري وحماية المستهلكين.

