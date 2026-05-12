نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، بعدما عُثر بداخله على كميات ضخمة من الشاي والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة للعلامات التجارية.

ضبط 51 طن شاي وسلع غذائية مغشوشة

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من مداهمة المخزن، حيث عثرت بداخله على نحو 51 طن شاي ومواد غذائية معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية شهيرة.

مخزن غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية

وكشفت التحريات أن المخزن يعمل دون ترخيص، ويُستخدم في إعادة تعبئة السلع الغذائية تمهيدًا لطرحها بالأسواق، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

وتم ضبط المدير المسؤول عن المخزن قبل توزيع المضبوطات بالأسواق، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمواجهة جرائم الغش التجاري وحماية المستهلكين.

اقرأ أيضا:

محامي قاضٍ سابق متهم بقتل طليقته: "حُرم من أبنائه 4 سنوات وتعرّض لضغوط نفسية قاسية" (فيديو)

كيف وصل قاضي أكتوبر إلى لحظة قتل طليقته؟ (رواية محاميه)

خمسة أيام من المراقبة.. كيف خطط قاضٍ سابق لإنهاء حياة طليقته؟