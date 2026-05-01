رد المهندس محمود العنانى، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على الجدل المثار حول نظام الطيبات للراحل الدكتور ضياء العوضى، مؤكدا أن ادعاءات استخدام الهرمونات لا تستند لأي أساس علمي.

وأوضح العنانى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن الدواجن لا تحقن بالهرمونات بل تخضع لبرامج تحصين دورية لحمايتها من الأمراض.

وأشار رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن سرعة نمو الدواجن تعود للتحسين الوراثي والتطور في نظم التربية والتغذية والأعلاف المتوازنة.

وأضاف أن الدراسات العلمية العالمية تؤكد عدم إمكانية استخدام الهرمونات في الدواجن من الناحية العملية أو الاقتصادية، فجسم الطائر ينتج هرمونات طبيعية كافية.

وشدد محمود العنانى على أن ما يثار من حين لآخر هو مجرد شائعات تتكرر دون سند علمي، وصناعة الدواجن تخضع لمعايير رقابية وصحية. وأكد أن المنتج آمن للاستهلاك.