زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونا هائلا من الأسلحة أكثر من أي وقت مضى، في وقت تشير فيه التقييمات إلى استنزاف كبير للذخيرة خلال حرب إيران وأمريكا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لدينا مخزون كافٍ وجاهزون تماما الآن. لدينا أكثر من ضعف ما كان لدينا عندما بدأ هذا الأمر"، مضيفا أن الولايات المتحدة لديها كميات هائلة من المخزون في جميع أنحاء العالم.

وانتقد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لتزويده أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية.

تقارير استنزاف الذخيرة في حرب إيران

ومع ذلك، أفادت شبكة "سي إن إن" في أبريل الماضي بأن الجيش الأمريكي استنفد بشكل كبير مخزونه من الصواريخ الرئيسية خلال حرب إيران.

وخلق هذا الوضع خطرا وشيكا يتمثل في نفاد الذخيرة في صراع مستقبلي إذا ما نشب في السنوات القليلة المقبلة، وفقا لخبراء و3 أشخاص مطلعين على التقييمات الداخلية الأخيرة لمخزون وزارة الدفاع في ظل حرب إيران وأمريكا.

أرقام استهلاك الأسلحة في حرب إيران وأمريكا

وأوردت "سي إن إن"، قائمة الذخائر التي استهلكها الجيش الأمريكي خلال حرب إيران وفقا لتحليل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، موضحة استنفاد ما لا يقل عن 45% من مخزونها من صواريخ الضربات الدقيقة، فضلا عن قرابة نصف مخزونها من صواريخ ثاد، المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية، ونحو 50% من مخزونها من صواريخ باتريوت الاعتراضية.

تعويض نواقص حرب إيران

وتتطابق هذه الأرقام بشكل كبير مع بيانات البنتاجون السرية حول المخزونات الأمريكية، وفقا لما نقلته "سي إن إن" عن مصادر مطلعة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، وقع البنتاجون سلسلة من العقود التي من شأنها أن تساعد في توسيع إنتاج الصواريخ لتعويض ما استهلك في حرب إيران وأمريكا، لكن الجدول الزمني لتسليم هذه الأنظمة البديلة يتراوح بين 3 و5 سنوات حتى مع زيادة القدرة الإنتاجية، بحسب خبراء مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والمصادر.