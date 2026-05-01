أجرى اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، جولة ميدانية إلى منطقة نفيشة بمحافظة الإسماعيلية، يرافقه النائبة ريهام الشاطوري، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة.

وأتى ذلك في إطار توجيهات المهندسة رندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والتشريعية.

معاينة ميدانية لتجمعات المياه

جاءت الجولة على خلفية ما تم رصده من تجمعات للمياه بالمنطقة، حيث تم تفقد موقع الشكوى على الطبيعة، والوقوف على أسباب الظاهرة بدقة، مع استعراض نتائج الدراسات الفنية التي أجرتها الشركة مسبقًا.

تأكيدات فنية: المياه جوفية ولا علاقة بالشبكات

وأوضحت نتائج المعاينات والدراسات أن تجمعات المياه بالمنطقة ناتجة عن مياه جوفية، ولا ترتبط بأي تسريبات من شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحي، مع التأكيد على سلامة الشبكات بالكامل وعدم وجود أي أعطال بها.

توصيات لمعالجة المشكلة بشكل علمي

وخلال الجولة، تم طرح عدد من التوصيات الفنية للتعامل مع الظاهرة وفقًا للأسس والمعايير الهندسية، بما يضمن معالجة المشكلة بشكل علمي ومستدام والحد من تكرارها مستقبلًا.

توجيهات بحل جذري وتنسيق كامل

وأكد رئيس الشركة أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإزالة أسباب المشكلة من جذورها، مشددًا على جاهزية الشركة لتقديم الدعم الفني الكامل بما يسهم في الوصول إلى حلول فعالة تلبي احتياجات المواطنين.

إشادة برلمانية بسرعة الاستجابة

ومن جانبها، أشادت النائبة ريهام الشاطوري بسرعة استجابة شركة مياه القناة وتحركها الميداني، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أفضل خدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع المشكلات.