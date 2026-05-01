3 حرائق متفرقة اندلعت في مناطق التجمع الخامس والدرب الأحمر والزيتون بمحافظة القاهرة، وتعاملت فرق الحماية المدنية مع البلاغات الثلاثة والسيطرة عليها بالكامل دون إصابات، وتنفيذ أعمال التبريد.

حريق داخل فيلا بالتجمع الخامس

البداية من التجمع الخامس، اندلع حريق بالدور الثاني داخل فيلا بكمبوند النرجس (بوابة 3)، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة عليه، دون تسجيل إصابات، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

اشتعال محل جلود وأحزمة

في منطقة الدرب الأحمر، شبَّ حريق داخل محل تجاري بشارع أحمد عمر، ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 4 سيارات إطفاء تدخلت سريعا للسيطرة على الحريق دون وقوع مصابين.

حريق بمحل عطارة

ثالث البلاغا دارت أحداثه بمنطقة الزيتون، اندلع حريق بمحل عطارة بشارع طومان باي أسفل عقار من 11 طابقًا، وتمت السيطرة عليه بسيارتي إطفاء دون تسجيل إصابات.

