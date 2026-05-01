سحبت اجهزة المرور 868 رخصة وحررت 850 مخالفة لدراجات نارية لعدم الالتزام بتركيب الملصق الالكتروني وارتداء الخوذة بمختلف محافظات الجمهورية اليوم الجمعة.

تفعيل القانون على مخالفي تركيب الملصق الالكتروني

بدأت وحدات المرور على مستوى الجمهورية تفعيل لوائح القانون على مخالفي تركيب الملصق الالكتروني عقب انتهاء المهلة المحددة، حيث تواصل الوحدات استقبال المواطنين حتى الساعة الخامسة مساء لتيسير اجراءات المنظومة الالكترونية المتكاملة.

سجلت الحملات الامنية 850 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ووفرت الوزارة خدمة الكترونية عبر بوابة مرور مصر تمكن مالكي المركبات من طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم المطلوبة الكترونيا تيسيرا عليهم.

وجهت وزارة الداخلية نداء لقائدي المركبات بضرورة الالتزام بالحارات المرورية المخصصة وارتداء الخوذة للحد من وقوع الحوادث، واكدت استمرار الحملات لتحقيق السيولة المرورية وتجنب المساءلة القانونية حفاظا على السلامة العامة بكافة المحاور.