في مساء هادئ داخل شوارع بشتيل، التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، تحوّل خلاف مالي بسيط إلى جريمة مؤسفة لم يتوقعها أحد. خلاف كان يمكن أن يُحل، انتهى بجريمة أنهت حياة إنسان، وبدلت مستقبل آخر بالكامل.

نقاش خرج عن السيطرة

السائق الشاب واجه الطالب بمستحقات مالية متأخرة. كلمات احتدت، ونبرة الصوت ارتفعت، ومع كل جملة كان الغضب يسيطر على صاحبه حتى فقد الطرفان السيطرة على الموقف.

قرار انتهى بجريمة

في لحظة انفعال، أخرج الطالب بندقية خرطوش كانت بحوزته، وضغط الزناد. الطلقة أصابت السائق مباشرة، ليسقط أرضًا وسط صدمة كل من شاهد الواقعة.

تحرك الشرطة



لم تمر دقائق، حتى حضرت قوة أمنية إلى المكان، وتمكنت من ضبط المتهم والسلاح المستخدم. نُقل الجثمان إلى المستشفى، وبدأت النيابة التحقيق في الواقعة.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين