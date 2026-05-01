أعلن الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، اليوم الجمعة 1 مايو 2026، عن غلق وتشميع منشأة "كوكر" لتدوير مخلفات الدواجن (الريش والأحشاء) بعزبة الجبل بقرية العزيزية التابعة لمركز طامية، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون مع أي منشأة تضر بالبيئة أو الصحة العامة.

أسباب قرار الغلق

أوضح المحافظ أن القرار رقم 125 لسنة 2026 جاء نتيجة رصد مخالفات جسيمة، أبرزها: ممارسة النشاط بدون رخصة تشغيل أو سجل صناعي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدم الالتزام بخطة الإصحاح البيئي المعتمدة من جهاز شؤون البيئة، وتوصية اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 397 لسنة 2024 بضرورة إيقاف النشاط لحين توفيق الأوضاع.

تنفيذ القرار والرقابة

قامت الوحدة المحلية لمركز طامية، بالتنسيق مع قوات الشرطة ولجنة فنية من الصحة والبيئة والطب البيطري، بتنفيذ التشميع بالشمع الأحمر يوم الإثنين الماضي. وشدد المحافظ على تكثيف الرقابة الدورية لضمان عدم فض الأختام، مؤكداً أن أي محاولة للتشغيل خفية ستواجه بإحالة فورية للنيابة العامة.