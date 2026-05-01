كيف أتغلب على الأرق وكثرة الكوابيس والوساوس قبل النوم؟.. سؤال تلقاه الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من أحد المتابعين ليقدم عدة نصائح بمثابة روشتة للتغلب على المعاناة من الأرق والكوابيس، وكثرة التفكير بسبب الضغوط والمشكلات، عند النوم.

سبب الأرق وقلة النوم

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن انشغال الإنسان بالمشكلات وكثرة التفكير يجعل العقل والقلب في حالة نشاط دائم، وهو ما يؤدي بشكل طبيعي إلى انصراف النوم، مؤكدًا أن هذه الحالة شائعة ويمكن التعامل معها من خلال عدد من الإرشادات.

روشتة إيمانية لعلاج الأرق

وأشار إلى أهمية الوضوء قبل النوم، لما له من أثر في تهيئة النفس والروح، إلى جانب الالتزام بأذكار النوم، وعلى رأسها آية الكرسي وسور الإخلاص والفلق والناس، لما لها من دور في حفظ الإنسان من الوساوس وتهدئة النفس.

وأضاف أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم يساعد في تفريج الهموم، مستشهدًا بما ورد في فضلها في كفاية الهم وانشراح الصدر، كما لفت إلى ما ذكره بعض الصالحين من أهمية قراءة سورة «عمّ يتساءلون» قبل النوم.

وأكد أن من لا يستطيع النوم بعد ذلك يمكنه القيام وتجديد الوضوء والصلاة أو قراءة ما تيسر من القرآن والدعاء، حتى تهدأ النفس ويزول القلق.

