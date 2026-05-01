في شارع إبراهيم عبد الرازق، بجوار مكتب صحة عين شمس بمنطقة القاهرة، تحولت مشادة بين عدد من الأشخاص إلى مشاجرة باستخدام سلاح أبيض، أسفرت عن إصابة شاب سوداني في جريمة مؤسفة.

بلاغ في عين شمس

تلقى مأمور القسم إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم لينتقل رجال المباحث سريعا إلى محل الواقعة.

مشادة تطورت إلى مشاجرة

الخلاف بدأ بمشادة كلامية، قبل أن يتطور إلى اعتداء بسلاح أبيض، ما أدى لإصابة الشاب "باك جيسون" 16 عامًا مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي باليد اليمنى، استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحركات الشرطة

الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الواقعة لكشف ملابسات المشاجرة وضبط أطرافها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت التحريات.

