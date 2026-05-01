أكد مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أجهزة الهاتف المحمول الجديدة التي يصطحبها الحجاج عند العودة من الخارج تخضع للضريبة الجمركية بشكل كامل، بما في ذلك الهواتف الشخصية، وفقًا للتعديلات والإجراءات التنظيمية الجديدة، مشددًا على أنه لا توجد أي استثناءات من القرار.

وأوضح "المصدر" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن القاعدة المعمول بها حاليًا تنص على خضوع جميع أجهزة الهواتف المحمولة الجديدة الواردة بصحبة الركاب للرسوم الجمركية، دون تفرقة بين هاتف شخصي أو غيره، في إطار منظومة تنظيم دخول الأجهزة إلى السوق المحلي وضبط التعاملات الجمركية.

هذه الأجهزة لا تخضع للضريبة الجمركية

لفت "المصدر " إلى أن الهواتف الشخصية التي يصطحبها الحاج من داخل مصر ويستخدمها أثناء أداء المناسك بعد وضع شريحة سعودية داخلها، ثم يعود بها مرة أخرى إلى البلاد، لا تخضع للضريبة الجمركية ولا يترتب عليها أي إجراءات أو رسوم، باعتبارها أجهزة سبق استخدامها داخل مصر.

وأكد أن الضريبة الجمركية تُطبق فقط على أجهزة الهواتف التي يتم شراؤها من الخارج أو إدخالها من الخارج بصفتها أجهزة جديدة أو غير مثبت استخدامها السابق داخل البلاد.

متى تم تطبيق القرار بعد انتهاء الإعفاء الاستثنائي؟

أشار إلى أن العمل بالقرار بدأ بعد انتهاء الإعفاء الاستثنائي اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، إذ أصبح أي جهاز هاتف محمول يتم إدخاله من الخارج خاضعًا للرسوم وفقًا للضوابط المقررة.

وأضاف أن القرار يطبق على جميع أجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة الركاب بعد انتهاء فترة الإعفاء، مع استمرار بعض التيسيرات لفئات محددة مثل: المصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا من تاريخ الدخول، وفقًا للقواعد المنظمة.

ضوابط بعدم الرجعية ومهلة لتوفيق الأوضاع

أوضح المصدر، فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، أنه لا يتم تطبيق أي رسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تنفيذ القرار، مع منح مهلة تصل إلى 120 يومًا لتوفيق الأوضاع وسداد الرسوم المستحقة من تاريخ أول تفعيل للجهاز.

تسهيلات في السداد وخيارات متعددة للمستخدمين

لفت المصدر المسؤول، إلى إتاحة طرق متعددة للسداد تشمل تطبيق "تليفوني" أو من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، فضلًا عن العمل على إتاحة نظام التقسيط خلال الفترة المقبلة، بما يخفف العبء على المستخدمين.

واختتم المصدر، بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لدخول الأجهزة من الخارج، بما يحقق العدالة ويمنع أي استثناءات غير مبررة في تطبيق الرسوم الجمركية.

بعد "آيفون بماء زمزم".. الجمارك تغلق ثغرات دخول الهواتف من الخارج

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في وقت سابق، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الراكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا من تاريخ الدخول.

وجاء القرار في إطار تنظيم منظومة دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد وضبط الإجراءات الجمركية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأجهزة الواردة من الخارج وفق القواعد الجديدة.

وكان موقع "مصراوي" قد نشر تحقيقًا للزميل محمد سامي بعنوان "آيفون بماء زمزم" في 30 ديسمبر الماضي، كشف خلاله أساليب التحايل على القرار الحكومي الصادر قبل نحو عام بشأن تنظيم دخول الهواتف المحمولة من الخارج، والذي كان يسمح للمواطن العائد من الخارج باصطحاب هاتف واحد معفى من الجمارك بشرط تسجيله على المنظومة قبل مغادرة المطار.

تفاصيل تحقيق آيفون بماء زمزم

رصد التحقيق بدء محاولات الالتفاف على القرار منذ مارس الماضي، إذ تطورت من ممارسات فردية إلى نشاط منظم استهدف بشكل خاص رحلات العمرة، مستغلًا قلة تكرار سفر بعض المعتمرين.

وأوضح أن بعض التجار لجأوا إلى إقناع معتمرين باصطحاب هواتف حديثة، بينها إصدارات من هواتف آيفون، وتسجيلها على جوازات سفرهم مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 5 آلاف جنيه، قبل أن تتطور الممارسات إلى تأجير رحلات عمرة كاملة بالتنسيق مع بعض المشرفين.

وكشف التحقيق عن ظهور مجموعات عبر "فيسبوك" لتنسيق هذه العمليات بشكل شبه علني، وهو ما تسبب في خسائر مالية كبيرة نتيجة التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة.

ودعا التحقيق، في ضوء هذه الوقائع، إلى غلق الثغرات التي تسمح بهذه التحايلات، مع الحفاظ على حق المواطن في الإعفاء الضريبي لهاتف شخصي وفق الضوابط السابقة، إلا أن القرار الحكومي اتجه إلى إنهاء الإعفاء الاستثنائي بشكل نهائي وفق المنظومة الجديدة.

اقرأ أيضًا:

