إعلان

فيديو حادث طنطا يقود الأمن إلى سائق صدم سيارة ولاذ بالفرار

كتب : علاء عمران

12:12 م 01/05/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة اصطدام سيارة ملاكي بسيارة أخرى وفرار قائدها عقب الحادث بمحافظة الغربية، وذلك بعد تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن شكوى أحد المواطنين من تعرض سيارته للاصطدام من الخلف وهروب السائق المتسبب في الواقعة.
وبدأت تفاصيل الواقعة عقب رصد منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من اصطدام سيارة ملاكي بسيارته من الخلف بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، قبل أن يفر قائدها من موقع الحادث دون التوقف أو محاولة إنقاذ الموقف.
وبالفحص والتحريات، تبين أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة ثان طنطا بلاغًا من الشاكي، أفاد فيه بتعرضه لحادث تصادم أثناء سيره بدائرة القسم، بعدما اصطدمت به سيارة من الخلف، قبل أن يلوذ قائدها بالفرار.

ضبط قائد سيارة صدم مركبة وفر هاربًا في الغربية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من فحص الواقعة وتحديد السيارة المتسببة في الحادث، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما نجحت القوات في ضبط قائدها واقتياده إلى ديوان القسم.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واعترف باصطدامه بسيارة المجني عليه وفراره من موقع الحادث عقب وقوع التصادم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم، كما أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

آخرهم شاكيرا .. حوادث مأساوية لوفاة عمال وفنيين أثناء تجهيز وإقامة حفلات
زووم

قبل الشراء.. تعرف على أحدث أسعار سيارات ستروين الفرنسية في مصر
أخبار السيارات

بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
أخبار مصر

مايا دياب جريئة ومي سليم بـ"جيب" قصيرة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

واشنطن توقف حرب إيران.. كيف تلاعب ترامب بالدستور الأمريكي؟
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة