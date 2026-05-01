نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة اصطدام سيارة ملاكي بسيارة أخرى وفرار قائدها عقب الحادث بمحافظة الغربية، وذلك بعد تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن شكوى أحد المواطنين من تعرض سيارته للاصطدام من الخلف وهروب السائق المتسبب في الواقعة.

وبدأت تفاصيل الواقعة عقب رصد منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من اصطدام سيارة ملاكي بسيارته من الخلف بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، قبل أن يفر قائدها من موقع الحادث دون التوقف أو محاولة إنقاذ الموقف.

وبالفحص والتحريات، تبين أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة ثان طنطا بلاغًا من الشاكي، أفاد فيه بتعرضه لحادث تصادم أثناء سيره بدائرة القسم، بعدما اصطدمت به سيارة من الخلف، قبل أن يلوذ قائدها بالفرار.

ضبط قائد سيارة صدم مركبة وفر هاربًا في الغربية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من فحص الواقعة وتحديد السيارة المتسببة في الحادث، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما نجحت القوات في ضبط قائدها واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واعترف باصطدامه بسيارة المجني عليه وفراره من موقع الحادث عقب وقوع التصادم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم، كما أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.