واصلت الصين، ضغوطها العسكرية على تايوان عبر تكثيف "تكتيكات المنطقة الرمادية"، حيث رصدت الأجهزة الدفاعية التايوانية اختراقات جديدة لمنطقة تحديد الدفاع الجوي من قِبل طائرات وجيش التحرير الشعبي.

تحركات عسكرية صينية مكثفة حول تايوان

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، عن رصد 4 طائرات عسكرية و5 سفن حربية، بالإضافة إلى سفينتين رسميتين تابعة للصين في المناطق المحيطة بالجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن النشاط الذي تم رصده بين صباح أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة، شمل دخول 4 طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية لتايوان، مما استدعى استنفارا فوريا من الجانب التايواني.

استنفار تايواني لمراقبة نشاط جيش التحرير

ردا على هذه التحركات الميدانية، قامت تايوان بنشر طائرات وسفن حربية بالإضافة إلى تفعيل أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط القوات الصينية بشكل دقيق.

ونقل موقع "تايوان نيوز"، عن مصادر دفاعية، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن بروتوكول التعامل مع التهديدات المتزايدة وضمان أمن الأجواء والمياه الإقليمية للجزيرة، في ظل التصعيد المستمر الذي تُمارسه بكين عبر تكرار تدريباتها العسكرية وتحركات قطعها البحرية والجوية قبالة السواحل التايوانية.

تصاعد تكتيكات المنطقة الرمادية

تُشير الإحصائيات الرسمية لوزارة الدفاع التايوانية إلى تزايد ملحوظ في وتيرة هذه الأنشطة، حيث رصدت خلال الشهر الماضي وحده طائرات عسكرية صينية 232 مرة وسفنا بحرية 251 مرة.

وتندرج هذه التحركات ضمن ما يُعرف بـ"تكتيكات المنطقة الرمادية" التي تتبعها بكين منذ سبتمبر من عام 2020، وهي استراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف أمنية وسياسية من خلال الضغط المستمر دون الوصول إلى المواجهة العسكرية المباشرة والشاملة.

رسائل سياسية ومناورات عالية القوة

يأتي هذا النشاط الجوي والبحري استكمالا لسلسلة من المناورات الصينية عالية القوة والتي كان آخرها مهمة العدالة في المياه قبالة تايوان، حيث أكد جيش التحرير الشعبي الصيني، أن تلك التدريبات تهدف إلى تأكيد سيادة بكين على الجزيرة التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من البر الرئيسي.

ووصف الجيش الصيني هذه التحركات بأنها "تحذير جاد" ضد أي مساعٍ لاستقلال تايوان، مشددا على أن استعادة الجزيرة تظل "هدفا استراتيجيا" قد يتم اللجوء فيه إلى القوة إذا لزم الأمر.