

شهدت شوارع ومحاور القاهرة الكبرى، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية الملحوظة، تزامنًا مع انخفاض الأحجام المرورية المعتاد في عطلة نهاية الأسبوع، وسط انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السيارات وتنظيم السير بمختلف الطرق الرئيسية والميادين.

ورصدت الحالة المرورية صباح اليوم انتظامًا واضحًا في حركة المركبات على أغلب المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، دون تسجيل كثافات مؤثرة أو تكدسات كبيرة تعطل الحركة المرورية خلال الساعات الأولى من الصباح.

وسادت حالة من الانسياب المروري أعلى كورنيش النيل في الاتجاهين، خاصة بمناطق المعادي وحلوان والملك الصالح، إلى جانب انتظام حركة السيارات بمحيط ميدان التحرير ووسط القاهرة، مع سهولة في التنقل عبر شارع قصر العيني وكوبري قصر النيل وعبد المنعم رياض.

كما ظهرت سيولة واضحة بمحاور الجيزة، خاصة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وكوبري أكتوبر وميدان الجيزة وشارع جامعة الدول العربية، إلى جانب انتظام حركة المركبات بشارع السودان ومراد والهرم والبحر الأعظم، دون معوقات مرورية بارزة.

وانتظمت حركة السيارات كذلك أعلى الطريق الزراعي للقادم من مدينة بنها باتجاه ميدان المؤسسة، وكذلك بمحور صفط اللبن والطريق الدائري ومحور روض الفرج، وسط متابعة ميدانية مستمرة من الخدمات المرورية لرصد أي أعطال أو حوادث طارئة قد تؤثر على حركة السير.

وعززت الإدارة العامة للمرور انتشارها الميداني بالخدمات المرورية والأوناش على الطرق والمحاور الرئيسية، بالتزامن مع نشر سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي طوارئ وسحب الكثافات أولًا بأول، بما يضمن استمرار السيولة وتحقيق الانضباط المروري على مدار اليوم.

اقرأ أيضًا:

