ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم بالتعدي على طالبة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيامه بتتبعها ومضايقتها والاعتداء عليها و "تلامس مناطق حساسة بجسدها"، بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وكشفت التحريات أن الأجهزة الأمنية فحصت الواقعة عقب رصد الفيديو المتداول، وتم تحديد القائمة على النشر، وتبين أنها طالبة تقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبسؤالها، أفادت بأنه أثناء سيرها بدائرة القسم يوم 23 مايو الجاري، فوجئت بأحد الأشخاص يتتبعها ويتحرش بها من خلال الإمساك بيدها، مشيرة إلى أنها عندما اعترضت على تصرفه ونهرته، اعتدى عليها بالضرب.

وأضافت الطالبة أنها استغاثت بالمارة والأهالي، الذين تدخلوا على الفور وقاموا بتعنيف المتهم وصرفه من المكان عقب الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، وهو الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المتداول.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.