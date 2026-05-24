إعلان

تلامس مناطق حساسة بجسدها".. القصة الكاملة لواقعة التحرش بطالبة الجيزة

كتب : فاطمة عادل

09:55 م 24/05/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم بالتعدي على طالبة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيامه بتتبعها ومضايقتها والاعتداء عليها و "تلامس مناطق حساسة بجسدها"، بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وكشفت التحريات أن الأجهزة الأمنية فحصت الواقعة عقب رصد الفيديو المتداول، وتم تحديد القائمة على النشر، وتبين أنها طالبة تقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.
وبسؤالها، أفادت بأنه أثناء سيرها بدائرة القسم يوم 23 مايو الجاري، فوجئت بأحد الأشخاص يتتبعها ويتحرش بها من خلال الإمساك بيدها، مشيرة إلى أنها عندما اعترضت على تصرفه ونهرته، اعتدى عليها بالضرب.

وأضافت الطالبة أنها استغاثت بالمارة والأهالي، الذين تدخلوا على الفور وقاموا بتعنيف المتهم وصرفه من المكان عقب الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، وهو الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المتداول.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية حالة تحرش أمن الجيزة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

هل يجوز إخراج زكاة المال المتأخرة على أقساط؟.. أمين الفتوى يجيب
زكاة و مواريث

هل يجوز إخراج زكاة المال المتأخرة على أقساط؟.. أمين الفتوى يجيب
أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
زووم

أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
اقتصاد

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
عانت من هذه الأعراض.. فتاة تواجه سن اليأس في عمر 16 عاما بسبب حالة نادرة
نصائح طبية

عانت من هذه الأعراض.. فتاة تواجه سن اليأس في عمر 16 عاما بسبب حالة نادرة
"هتفضل فخر ليا ولولادي".. رسالة مؤثرة من شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه
رياضة عربية وعالمية

"هتفضل فخر ليا ولولادي".. رسالة مؤثرة من شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان