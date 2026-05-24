قرار قضائي جديد بشأن مشرف حمام سباحة متهم بوفاة جون ماجد

كتب : محمود الشوربجي

10:09 م 24/05/2026

تعبيرية عن محاكمة

قررت المحكمة المختصة، اليوم الأحد، تأجيل استئناف مشرف حمام سباحة على حكم حبسه لاتهامه بالتسبب في وفاة السباح جون ماجد، لجلسة 7 يونيو المقبل.

كانت المحكمة قد قضت بمعاقبة مدربي سباحة بأحد الأندية الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما عاقبت مشرفًا بالسجن لمدة عام مع الشغل، لاتهامهم بالتسبب في وفاة السباح جون ماجد داخل حمام السباحة.

وكانت نيابة شرق القاهرة قد قررت في وقت سابق، إحالة مدرب ومشرف السباحة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة الإهمال في وفاة الطفل السباح جون ماجد.

تفاصيل وفاة الضحية

واستلمت نيابة النزهة، تقرير الطب الشرعي بشأن وفاة "جون ماجد"، الذي توفي متأثرًا بما لحق به جراء غرقه داخل حمام سباحة نادي الغابة الرياضي أثناء تدريباته مع أحد المدربين بالنادي.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الغرق".

انتداب الطب الشرعي

وكانت النيابة قد أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وسماع أقواله حول طبيعة وأسباب الوفاة الحقيقية.

وتعرض الشاب البالغ من العمر 18 عامًا لحالة غرق داخل حمام سباحة في نادي بمصر الجديدة.

