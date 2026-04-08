أصدرت محكمة جنح النزهة حكمها في قضية وفاة السباح "جون ماجد"، الذي لقي مصرعه غرقًا داخل حمام السباحة بنادي الغابة بمنطقة النزهة في القاهرة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.

وقضت المحكمة بمعاقبة اثنين من مدربي السباحة بالحبس 3 سنوات مع الشغل، مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما، بعد إدانتهما بالإهمال والتسبب في وفاة المجني عليه.

كما عاقبت المحكمة مشرف السباحة بالحبس لمدة عام مع الشغل، مع كفالة 5 آلاف جنيه، لثبوت مسؤوليته في الواقعة.

تفاصيل الواقعة.. من التدريب إلى المأساة

كشفت تحقيقات نيابة النزهة، برئاسة المستشار معتز زكريا، عن إحالة مدرب ومشرفي السباحة بنادي الغابة إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة "جون ماجد" داخل حمام السباحة أثناء التدريب.

وأوضحت التحقيقات أن النيابة العامة تسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بالواقعة، والذي أكد أن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الغرق"، وما تبعها من توقف قلبي تنفسي مطول، أدى إلى نقص التروية.

وأشار التقرير إلى عدم وجود أي آثار إصابية على جسد المجني عليه تشير إلى وجود عنف جنائي أو شبهة جنائية، ما يدعم فرضية الوفاة نتيجة الغرق.

تقرير الطب الشرعي.. لا شبهة جنائية

أكد تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة جاءت نتيجة الغرق، دون وجود إصابات أو اعتداءات خارجية، وهو ما اعتمدت عليه النيابة في توجيه الاتهام بالإهمال، وليس القتل العمد.

إحالة المتهمين للمحاكمة

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المدربين والمشرفين إلى المحاكمة، بعد ثبوت تقصيرهم في متابعة حالة المجني عليه أثناء التدريب داخل حمام السباحة.

كما استمعت النيابة إلى أقوال الأطباء الشرعيين للوقوف على الأسباب الدقيقة للوفاة، ضمن إجراءات التحقيق.

24 يومًا في المستشفى.. النهاية الحزينة

وكشفت أوراق القضية أن المجني عليه ظل يتلقى العلاج داخل المستشفى لمدة 24 يومًا، عقب تعرضه للغرق أثناء التدريب، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات حتى صدور الحكم.

