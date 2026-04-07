في أعقاب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه شخص وقوع انتهاك لحرمة الموتى وإشعال النيران داخل أحد المدافن بأسوان، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وسط حالة من الجدل والقلق بين المواطنين.

فيديو مثير للجدل يشعل مواقع التواصل

أثار مقطع الفيديو المتداول حالة من الغضب، بعدما ادعى ناشره إضرام مجهولين النيران داخل مدفن واحتراق جثامين المتوفين بداخله، وهو ما اعتبره كثيرون انتهاكًا صارخًا لحرمة الموتى.

وسرعان ما تصدرت الواقعة النقاشات على المنصات الرقمية، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية للتحقق من صحة تلك المزاعم.

حقيقة فيديو حريق المدافن

بالفحص والتحري تبين أن المدفن المشار إليه يقع بدائرة مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، وأن الواقعة لا تمت بصلة لما تم تداوله.

وبسؤال حارس المدافن أوضح أن سقف المدفن تعرض لانهيار جزئي منذ نحو شهرين، وأنه أبلغ مالك المدفن الذي بادر بدوره إلى تغطيته باستخدام بعض أغصان النخيل كحل مؤقت.

نيران للتدفئة تتحول إلى حريق محدود

أضاف التُربي أنه أثناء تواجده بالمكان، قام بإشعال بعض الأخشاب بغرض التدفئة، إلا أن النيران تطايرت بشكل عرضي، وامتدت إلى أغصان النخيل الموضوعة أعلى المدفن، ما أدى إلى اشتعالها.

وأكد أنه تدخل على الفور وتمكن من السيطرة على الحريق وإخماده في حينه، مشددًا على أن النيران لم تصل مطلقًا إلى جثامين المتوفين، نظرًا لكونها مدفونة ومغطاة بالتراب.

مالك المدفن يؤكد الرواية

وبسؤال مالك المدفن، أيد ما جاء بأقوال التُربي، مؤكدًا صحة الواقعة كما وردت دون أي تجاوز أو انتهاك لحرمة الموتى.

كما تم تصوير مقطع فيديو آخر خلال النهار، أظهر الوضع الحقيقي للمدفن، بما يدعم الرواية ويؤكد عدم صحة ما تم تداوله سابقًا.

ضبط ناشر فيديو حريق المدافن

في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه عامل مقيم بذات الدائرة.

وبعد ضبطه، اعترف بقيامه بتصوير المقطع خلال الليل، مستغلًا الظلام لإظهار المشهد بشكل مضلل، مدعيًا كذبًا احتراق جثامين المتوفين.

وأوضح المتهم أن هدفه من نشر الفيديو كان زيادة نسب المشاهدة على صفحته الشخصية، لتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل.

تحرك حاسم لحماية السلم المجتمعي

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود الدولة لمواجهة الشائعات والأخبار المفبركة التي قد تثير البلبلة بين المواطنين.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرصد مثل هذه الوقائع والتعامل معها بحسم، حفاظًا على الأمن العام وصونًا لاستقرار المجتمع.

