تتسارع عقارب الساعة نحو الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، حاملةً معها أثقل إنذار عسكري عرفه الشرق الأوسط في تاريخه الحديث. حيث تتجاوز حرب إيران، خلف الأبواب المغلقة، حدود حشد الأساطيل وتوجيه الصواريخ، لتتحول إلى معركة أعصاب طاحنة وصراع نفسي معقد فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتلويح غير مسبوق بمسح حضارة بأكملها إن لم تُفتح الممرات المائية الحيوية.

وفيما يقف العالم على حافة الهاوية، تتسابق قوى إقليمية وازنة (مصر وباكستان) مع الزمن لنسج طوق نجاة من شأنه تفكيك هذا التصعيد الممنهج قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة، ليطرح المشهد الميداني المعقد تساؤلًا واحدًا يتردد صداه في العواصم الكبرى: هل تنجح قنوات الاتصال الخلفية، التي تتكثف حاليًا، في ترويض هذا التصعيد الممنهج، أم أن العالم يستعد فعليًا لدفع الفاتورة الباهظة لنظرية "الرجل المجنون".

إيران.. كيف يوظف "ترامب" نظرية "الرجل المجنون"؟

للإجابة عن هذا التساؤل المعقد، يجب أولًا تفكيك العقلية الاستراتيجية التي تدير هذه الأزمة داخل أروقة البيت الأبيض.

فقد صعّد ترامب من لغة الوعيد بشكل يتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية خلال الساعات الماضية، محذرًا في تصريحات مباشرة من أن "حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبدًا" إذا لم تستجب طهران لمطالبه قبل انتهاء المهلة.

هذا الخطاب المفرط في التهديد والتلويح بالإبادة الشاملة ليس مجرد انفعال لحظي. لقد دفع كبار المحللين الاستراتيجيين في الغرب إلى تفسير ما يجري عبر عدسة ما يُعرف سياسيًا بـ "نظرية الرجل المجنون The Madman Theory".

وفق تحليل موسع نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية اليوم، فإن ترامب يتبنى بشكل منهجي هذه الاستراتيجية التي ابتكرها الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون خلال الحرب الباردة.

تعتمد هذه النظرية على إقناع الخصوم بأن القائد الأعلى مستعد للتصرف بشكل غير عقلاني ومتهور، واستخدام قوة غاشمة وساحقة لا تتناسب مع حجم النزاع المبدئي.

وتأكيدًا على هذا التوجه، أوضحت شبكة "إن بي سي نيوز" أن استخدام "ترامب" للتهديدات المبالغ فيها والتلويح بدمار البنية التحتية هو جزء أصيل من هذه العقيدة العسكرية، حيث تهدف "نظرية الرجل المجنون" إلى ضغط عامل الزمن، وفرض اختراقات دبلوماسية سريعة، وإجبار طهران على تقديم تنازلات فورية ومؤلمة هربًا من "الجنون التكتيكي" للإدارة الأمريكية.

اقرأ أيضًا: كذّبته طهران في إسرائيل.. هل أقنع ترامب أحدًا بخطابه حول حرب إيران؟

بودابست ودبلوماسية اللحظة الأخيرة

تطبيقًا عمليًا لهذه النظرية الاستراتيجية، تجاوزت واشنطن قنواتها التقليدية المعتادة لتوجيه رسائلها، واختارت العاصمة المجرية بودابست لتكون المنصة الدبلوماسية التي تُطلق منها إنذارها الأخير، مستغلةً تواجد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس هناك في زيارة رسمية.

وخلال تصريحاته العاجلة اليوم، ترجم فانس التهديدات الرئاسية إلى خيارات عملية، مؤكدًا أن طهران تقف أمام "مسارين" لا ثالث لهما مع اقتراب نهاية مهلة الاثنتي عشرة ساعة المتبقية.

وأوضح أن المسار الأول يتمثل في الوصول إلى اتفاق فوري يرضي الشروط الأمريكية ويضمن أمن الملاحة الدولية بلا قيود، بينما يتمثل المسار الثاني في تدمير ممنهج لقدرات إيران الاقتصادية والعسكرية.

ولتعزيز مصداقية "نظرية الرجل المجنون"، لم تخلُ تصريحات فانس من التلويح المباشر والدقيق باستخدام القوة التدميرية، حيث أشار بوضوح إلى أن واشنطن مستعدة تمامًا لاستهداف محطات الطاقة، والجسور، والمرافق الحيوية إذا اختارت طهران المسار العسكري.

ورغم قسوة هذا الوعيد، أبدى نائب الرئيس في تناقض مدروس تفاؤلًا حذرًا بإمكانية استجابة طهران قبل انتهاء المهلة، معربًا عن أمله في أن تتخذ القيادة الإيرانية القرار العقلاني الوحيد للوصول إلى تسوية سلمية تُجنبها الدمار المؤكد.

القاهرة والدبلوماسية المكثفة

أمام هذا الضغط النفسي والعسكري الهائل الذي تمارسه واشنطن، ولسد الفراغ الخطير الذي خلفه انسداد أفق الحلول الثنائية المباشرة، تحركت القاهرة بكامل ثقلها الدبلوماسي والاستراتيجي لتشكيل حائط صد متين يمنع انهيار الاستقرار الإقليمي بالكامل.

وفي هذا السياق الحرج، أعلنت وزارة الخارجية المصرية تكثيف جهود الوساطة على أعلى المستويات الممكنة، حيث قاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي جولات من المحادثات الماراثونية والاتصالات غير المنقطعة مع جميع الأطراف الفاعلة.

وكشفت التقارير الدولية أن القاهرة نجحت في فتح خطوط اتصال مباشرة وفعالة مع طهران، شملت مباحثات مكثفة بين عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، في محاولة حثيثة لتقريب وجهات النظر وتفكيك ألغام الأزمة قبل الانفجار الكبير.

وتنبع أهمية هذا الدور من إدراك الدبلوماسية المصرية العميق بأن أي مواجهة عسكرية مباشرة بين واشنطن وطهران لن تقتصر آثارها الكارثية على ساحة المعركة المباشرة، وإنما ستمتد نيرانها بسرعة فائقة لتشمل كامل الإقليم، مما يهدد بشلل تام للملاحة في الممرات المائية الحيوية التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي.

ونتيجة لذلك، انصبت الجهود المصرية على ابتداع حلول وسطية تضمن تلبية الحد الأدنى من المطالب الأمريكية، وعلى رأسها إنهاء الحصار البحري وتأمين السفن، مقابل الحصول على ضمانات أمريكية صريحة بعدم توجيه ضربات عسكرية مدمرة للعمق الإيراني.

الفاتورة الباهظة.. الدوافع الوجودية للتحرك المصري

ولا يمكن قراءة هذا التحرك الدبلوماسي العاجل بمعزل عن الدوافع الداخلية الضاغطة؛ فالأمر لا يقتصر فقط على ممارسة القاهرة لدورها التاريخي كصانع للسلام، بل يرتبط ارتباطًا عضويًا ومباشرًا بالأمن القومي والاقتصادي المصري الذي نزف بشدة جراء الصراعات المتتالية.

ومصداقًا لذلك، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح غير مسبوق عن حجم الكارثة الاقتصادية التي خلفتها هذه التوترات، موضحًا أن إيرادات قناة السويس الاستراتيجية تراجعت بمقدار مفزع بلغ عشرة مليارات دولار أمريكي.

ويعود هذا التراجع الحاد في أهم شرايين العملة الصعبة لمصر إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وهروب خطوط الملاحة بعيدًا عن البحر الأحمر هربًا من النيران.

ومما يزيد من خطورة الموقف، أشار الرئيس إلى أن مصر تستهلك منتجات بترولية بنحو 20 مليار دولار سنويًا، مما يعني أن استمرار إغلاق المضايق وانفجار أسعار الطاقة يضع الاقتصاد المصري أمام تحديات وجودية طاحنة، أجبرت الحكومة بالفعل على اتخاذ قرارات شديدة الصعوبة مثل رفع أسعار الوقود.

وهذه المعطيات الرقمية القاسية تُعلل بجلاء الاستنفار الدبلوماسي المصري القصوى لمنع إغلاق مضيق هرمز، لأن الفاتورة ستكون مضاعفة على الاقتصاد المحلي.

المحور الباكستاني وتعقيدات الأزمة

ولا تعمل القاهرة وحدها في فراغ سياسي، إذ تزامنت مساعيها مع بروز الوساطة الباكستانية كلاعب رئيسي في سباق الأمتار الأخيرة، وقد أطلقت إسلام أباد نداءً عاجلًا لإنقاذ المنطقة من الانزلاق نحو حرب شاملة.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عبر منصة "إكس"، أن الجهود الدبلوماسية للتسوية السلمية للحرب المستمرة في الشرق الأوسط تتقدم بشكل مطرد وقوي، مع إمكانية الوصول إلى نتائج جوهرية في المستقبل القريب.

حرب إيران ومقترح هدنة الأسبوعين

ووجهت إسلام أباد مناشدة مباشرة إلى واشنطن، حيث قال شريف: "للسماح للدبلوماسية بأخذ مجراها، أطلب بصدق من الرئيس ترامب تمديد الموعد النهائي لمدة أسبوعين".

وتأتي هذه المناشدة الباكستانية قبل أقل من خمس ساعات من انتهاء المهلة التي حددها ترامب، إما للتوصل إلى اتفاق أو بدء حملة قصف مكثفة تستهدف البنية التحتية الإيرانية.

ولعبت باكستان دور الوسيط الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الماضية، لتقديم مخرج مؤقت يجنب المنطقة التصعيد، خاصة مع إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لموقع "أكسيوس".

وفي رد فعل أولي، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران تبحث بشكل إيجابي طلب باكستان بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وعلى الجانب الأمريكي، صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، بأن الرئيس ترامب على علم بالمقترح الباكستاني، مؤكدةً أن هناك ردًا سيصدر قريبًا.

حرب إيران.. ورقة مساومة اقتصادية

في قلب هذه المبادرات المعقدة، تبرز عقدة جيوسياسية تكاد تعصف بكل جهود الوسطاء، وتتمثل في أمن الملاحة البحرية، حيث تعتبر واشنطن إغلاق مضيق هرمز خطًا أحمر لا يمكن التسامح معه، رابطةً تجنب الضربة العسكرية بإعادة فتحه الفوري.

وعلى النقيض تمامًا، صرح المتحدث باسم مكتب الرئيس الإيراني بأن الممر لن يُعاد فتحه إلا بعد إقرار آلية تضمن تخصيص جزء من رسوم العبور لتعويض طهران عن الأضرار الهائلة التي لحقت ببنيتها التحتية، محولًا حرية الملاحة إلى ورقة مساومة اقتصادية صريحة.

دمار البنية التحتية وأسواق النفط المذعورة

ولفهم مدى القسوة التي تستند إليها التهديدات الأمريكية والمطالب الإيرانية بالتعويض، يكفي النظر إلى حجم الدمار المروع الذي وثقته التقارير الدولية المستقلة. فقد نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم تحقيقًا استقصائيًا دقيقًا يؤكد أن سلسلة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية السابقة لم تقتصر على القواعد العسكرية، بل دمرت مدارس ومستشفيات ومنشآت مدنية حيوية في الداخل الإيراني.

وهذا التوثيق يمنح وعيد "ترامب" بإعادة إيران لـ "العصور الحجرية" وزنًا كارثيًا حقيقيًا يمس عصب الحياة اليومية للملايين.

وبطبيعة الحال، لم تكن الأسواق العالمية صماء أمام دوي هذه التهديدات، حيث استجابت أسواق الطاقة فورًا لطبول الحرب بحالة من الذعر والتقلبات العنيفة.

ورغم مساعي التهدئة، تراجع خام برنت قليلًا ليستقر حول مستوى 108 دولارات للبرميل، وتداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 110 دولارات، وهي أسعار مشبعة بعلاوة مخاطر جيوسياسية غير مسبوقة، وسط صراع محموم بين المصافي العالمية لتأمين إمدادات بديلة خشية الانقطاع الشامل.

كيف يدفع المواطن البسيط الثمن؟

خلف هذه الأرقام الفلكية والمؤشرات الحمراء على شاشات التداول، يقف المواطن البسيط في شتى بقاع الأرض ليدفع الثمن المباشر والقاسي. إذ أن استمرار تحليق أسعار النفط فوق حاجز المئة دولار، مقترنًا بشلل الممرات المائية الحيوية، يُترجم فوريًا إلى زيادة جنونية في تكاليف الشحن الدولي وتصنيع المواد الأساسية.

وهذه الزيادات لا تمتصها الشركات، بل تُمرر بسلاسة وحشية إلى المستهلك النهائي، لتخلق موجة غلاء طاحن تلتهم مدخرات الأسر، وترفع أسعار كل شيء بدءًا من رغيف الخبز اليومي، وصولاً إلى فواتير الكهرباء وتدفئة المنازل.

إيران والواقع العسكري المرعب

ولكي تكتمل الصورة، لا بد من الإشارة إلى أن هذا المأزق الدبلوماسي يستند إلى واقع عسكري مرعب على الأرض. فوفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، نشرت واشنطن منذ فبراير أسطولًا هائلًا وغير مسبوق لردع طهران، تصدرته حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" المتمركزة في بحر العرب.

وتشمل هذه الترسانة الضاربة أسرابًا متقدمة من المقاتلات الشبحية من طراز "إف-35" (F-35 Lightning II)، في رسالة ردع واضحة تضع الأصول العسكرية الأمريكية في وضعية الهجوم الفوري المدمر بمجرد أن ينطق "الرجل المجنون" بكلمة السر.

مفترق طرق يحدد مصير العالم

ومع بدء العد التنازلي الحاسم للدقائق الأخيرة من عمر المهلة، تقف الدبلوماسية العالمية أمام أقصى اختبار لها في القرن الحادي والعشرين.

إذ أن تطبيق واشنطن لـ "نظرية الرجل المجنون" وضع المنطقة أمام مسارين كلاهما محفوف بالمخاطر؛ فإما أن ينجح هذا الترهيب النفسي والعسكري غير المسبوق في إجبار الأطراف المتصارعة على تقديم تنازلات مؤلمة تصون دماء المدنيين وتعيد شريان الحياة للاقتصاد العالمي، وإما أن يؤدي خطأ واحد في الحسابات إلى تحويل هذه التهديدات المروعة إلى واقع دموي محتوم.

والساعات القادمة لن ترسم فقط شكل العلاقة بين واشنطن وطهران، بل ستعيد هندسة النظام الأمني والاقتصادي العالمي لعقود قادمة؛ فهل ينجح الوسطاء في انتزاع السلام من بين فكي الجنون، أم أن العالم سيستيقظ غدًا على شرق أوسط جديد لا يشبه ما عرفناه يومًا؟