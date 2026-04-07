في استجابة سريعة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط ملابسات مقطع فيديو أثار موجة من الغضب، حيث أظهر قيام قائد دراجة نارية بملاحقة إحدى السيدات والتحرش بها أثناء سيرها بأحد الشوارع. الواقعة التي وثقها الفيديو أعادت تسليط الضوء على خطورة مثل هذه السلوكيات، وأهمية التحرك الفوري لحماية المواطنين وردع المخالفين.

بداية واقعة التحرش

تعود تفاصيل الحادث إلى 24 مارس الماضي، عندما تقدمت سيدة، ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط، ببلاغ إلى قسم شرطة أول دمياط. وأفادت في بلاغها بتعرضها للملاحقة والتحرش من قبل شخص يقود دراجة نارية، أثناء سيرها في نطاق القسم.

على الفور، تعاملت الأجهزة الأمنية مع البلاغ بجدية، وبدأت في فحص الواقعة، خاصة بعد انتشار مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة، والذي ساهم بشكل كبير في تسريع عملية تحديد هوية المتهم.

فحص فيديو التحرش يقود إلى المتهم

اعتمدت الجهات المختصة على تحليل مقطع الفيديو المتداول، إلى جانب إجراء التحريات اللازمة، حتى تمكنت من تحديد هوية قائد الدراجة النارية الظاهر في المقطع. وتبين أنه عاطل عن العمل، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمياط.

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، بالإضافة إلى التحفظ على الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

اعترافات تفصيلية للمتهم بالتحرش

بمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو، معترفًا بملاحقة السيدة والتحرش بها خلال سيرها في الشارع. وجاءت اعترافاته متطابقة مع ما ورد في بلاغ المجني عليها، وكذلك مع محتوى الفيديو المتداول.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، التي باشرت بدورها استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

ضمن الإجراءات المتبعة، قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على الدراجة النارية التي استخدمها المتهم في تنفيذ الواقعة، باعتبارها أداة الجريمة، وذلك في إطار استكمال الأدلة والإجراءات القانونية.

