أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، توافد عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة إلى مبنى ماسبيرو، للمشاركة في حفل تأبين شيخ الإذاعيين الراحل فهمي عمر.

تفاصيل حفل تأبين فهمي عمر

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن من بين الحضور الدكتور أحمد فهمي عمر، نجل الراحل، ومحافظ الغربية الأسبق اللواء أحمد ضيف، واللواء هشام الهواري، إلى جانب عدد من قيادات الإعلام وشخصيات عامة.

وأضافت أن حفل التأبين يتضمن كلمة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وكلمة للدكتور أحمد فهمي عمر، بالإضافة إلى كلمات لعدد من قيادات ورموز الإذاعة والتليفزيون، إلى جانب تلاميذ ومحبي الفقيد.

ويشمل الحفل عرض فيلم تسجيلي قصير من إنتاج القناة الأولى بالتليفزيون المصري، يستعرض مناقب الراحل ومسيرته الحافلة، احتفاءً بإسهاماته الكبيرة في تاريخ الإذاعة المصرية.

