كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام عدد من الأشخاص بضبط شخص أثناء محاولته الدلوف لإحدى الوحدات السكنية لسرقتها بالقاهرة الجديدة.

ضبط لص حاول تسلق وحدة سكنية لسرقتها

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بتاريخ 5 الجاري، حال تواجد حارس عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالمنطقة محل عمله، فوجئ بمحاولة أحد الأشخاص الدخول إلى العقار من خلال تسلق السور، فقام بإمساكه.

ضبط لص حاول تسلق وحدة سكنية لسرقتها

وعند مواجهة مرتكب الواقعة، وهو نجار ومقيم بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

