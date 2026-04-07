ضبط مصنع بالمرج.. 16 ألف عبوة عطور و15 ألف عبوة مواد غذائية مغشوشة

كتب : علاء عمران

04:34 م 07/04/2026

ضبط مصنع بالمرج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مصنع غير مرخص بالمرج لإنتاج عطور وأغذية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي أكدت إضطلاع القائم على إدارة عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصة في الترويج لبيع منتجات غذائية وعطور مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، وإقامته مقرًا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة لتصنيع تلك المنتجات تمهيدًا لطرحها في الأسواق وتحقيق أرباح مادية دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

ضبط مصنع عطور وأغذية مجهولة المصدر بالمرج

وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقها مع الجهات المعنية، تم استهداف المقر المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسؤول عن المقر والقائم على إدارة تلك الصفحات، وبحوزته: 16 ألف عبوة مستحضرات تجميل وعطور مدون عليها بيانات وهمية، وقرابة 15 ألف عبوة مواد غذائية تشمل عسل وبن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و3 أطنان من المواد الخام مجهولة المصدر، وماكينات خط إنتاج مجهز للتصنيع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط مصنع بالمرج

