تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعتي محتوى، بعد رصد نشاطهما في نشر مقاطع فيديو تتضمن رقصًا بصورة خادشة للحياء، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بشأن حدود المحتوى الرقمي ومدى توافقه مع القيم المجتمعية.

رصد إلكتروني يكشف نشاط صانعتي محتوى

البداية كانت مع متابعة دقيقة من قبل الإدارة العامة لحماية الآداب، حيث تم رصد صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي تقومان بنشر مقاطع فيديو تظهر فيهما سيدتان أثناء الرقص بطريقة وُصفت بأنها تتنافى مع الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وبعد التأكد من صحة المحتوى المتداول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لضبط القائمتين على إدارة الصفحتين.

ضبط صانعتي محتوى في أكتوبر

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمتين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة. وجاءت عملية الضبط في إطار خطة تستهدف مواجهة المحتوى المخالف للآداب العامة على المنصات الرقمية.

وخلال الضبط، عُثر بحوزتهما على أربعة هواتف محمولة، تم التحفظ عليها لفحصها فنيًا، حيث كشفت نتائج الفحص الأولية عن احتوائها على مواد ومقاطع فيديو تدعم النشاط محل الاتهام.

أدلة رقمية تؤكد نشاط بلوجر أكتوبر

أظهرت عملية فحص الهواتف المحمولة وجود دلائل رقمية تشير إلى تورط المتهمتين في تصوير ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها، بالإضافة إلى إدارة حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي التي تم من خلالها بث المحتوى.

وتُعد هذه الأدلة من الركائز الأساسية في دعم الاتهامات الموجهة إليهما، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الأدلة الرقمية في مثل هذا النوع من القضايا.

اعترافات بدافع الربح وزيادة المشاهدات

بمواجهة المتهمتين، أقرتا بقيامهما بتصوير ونشر تلك المقاطع عبر صفحتيهما الشخصيتين، مشيرتين إلى أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدة وجذب المتابعين، بما يحقق لهما أرباحًا مالية من خلال التفاعل والإعلانات.

وتعكس هذه الاعترافات جانبًا من الظاهرة المتنامية التي يسعى فيها بعض صناع المحتوى إلى تحقيق الانتشار السريع، ولو على حساب المعايير الأخلاقية والمجتمعية.

إجراءات قانونية ومواجهة حاسمة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمتين، مع عرضهما على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، في ضوء ما أسفرت عنه التحريات والأدلة المضبوطة.

وتؤكد هذه الواقعة استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لكافة أشكال الانحراف الرقمي، خاصة تلك التي تمس القيم العامة أو تستغل المنصات الإلكترونية في تحقيق مكاسب بطرق غير مشروعة.