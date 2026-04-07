ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين في الشرق الأوسط، أن إيران قطعت الاتصالات المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدمير إيران.

وقالت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط إن إيران أعلنت قطع فقط الاتصالات المباشرة مع الولايات المتحدة، وليس محادثاتها مع الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار.

وأضافت صحيفة وول ستريت جورنال، أن هذه الخطوة رغم أنها عقدت مؤقتًا جهود التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب عند الساعة الثامنة مساءً، فإنها لم تُنهِ المحادثات.

ونُقل عن أحد المسؤولين الذي تحدث للصحيفة الأمريكية قوله: "كانت إيران تهدف إلى توجيه إشارة بعدم الرضا والتحدي من خلال قطع الاتصالات".

وتشهد إيران تحركات ميدانية، حيث بدأ مواطنون في تشكيل سلاسل بشرية أمام محطة توليد الكهرباء في كازرون، في محاولة لحماية المنشآت الحيوية>

وسبق أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير إيران "وإعادتها إلى العصر الحجري"، قائلاً إنه سيهاجم جميع محطات الطاقة والجسور في البلاد.