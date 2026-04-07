قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بمعاقبة القيادي الإخواني محمود عزت و36 آخرين بالسجن المؤبد.

كما عاقبت 27 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، و6 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات و3 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات والحبس سنة واحدة لمتهمين مع إيقاف تنفيذ العقوبة لكل منهما لمدة 3 سنوات، مع وضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة سنة واحدة، كما قضت بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات ووضعه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية للعقوبة وبراءة متهم.

وألزمت المحكمة محمود عزت و28 آخرين بدفع مبلغ 7 مليارات و54 مليونا و734 ألفا و104 آلاف جنيه مصري للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على سبيل التعويض المناسب المقرر بنص المادة 72 / الفقرة الأخيرة من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات.

تفاصيل الحكم على محمود عزت في اتهامه بالتخابر

كما أمرت المحكمة بوضعه و44 آخرين تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد قضائهم مدة عقوباتهم المقضى بها، وحظرت المحكمة إقامة المحكوم عليه إبراهيم على عزام "التاسع بأمر الإحالة"، في أي من المحافظات الحدودية للبلاد لمدة 5 سنوات عقب قضائه مده عقوبته، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين ابراهيم منير ومحمود محمد لوفاتهما، وعدم جواز نظر الدعوى فيما يخص محمد بديع ومحمد خيرت الشاطر وعلى خلف لسابقة الفصل فيها.

وإدراج المحكوم عليهم محمود عزت، المتهم الأول بأمر الإحالة و73 من "جماعة الاخوان المسلمين، وما يسمى البرلمان المصري الموازي، والمجلس الثوري المصري، وتحالف دعم الشرعية، وجمعية التضامن المصرية (رابعة)، وقنوات مكملين والثورة والشرق ووطن الفضائية"، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع حل الجماعة الإرهابية السابقة وإغلاق مقارها ومقار القنوات الفضائية المذكورة، وأمكنتهم في داخل البلاد وخارجها لاتهامهم بالتخابر لدى دولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بالاتفاق لتمويل عناصر التنظيم، وتداولوا معلومات حول أمن البلاد.

