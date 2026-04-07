الداخلية تضبط 9 مليون جنيه من تجار العملة و7 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:36 ص 07/04/2026

استمرار الحملات الأمنية والتموينية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والتموينية المكثفة لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد القومي والمستهلكين من أي مخالفات.

في هذا الإطار، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تم ضبط 9 مليون جنيه من تجار العملة خلال 24 ساعة. وشملت الحملات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، لملاحقة من يقومون بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول أو المضاربة بها خارج السوق المصرفي، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.

وفي نفس الفترة، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاته المكبرة لضبط المخالفات التموينية. وأسفرت الحملات عن ضبط حوالي 7 طن دقيق أبيض بلدي مدعم، في قضايا تتعلق بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وذلك لضمان حماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار أو البيع بأزيد من السعر المقرر.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الحاسمة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للربح غير المشروع أو الإضرار بالاقتصاد والمستهلك.

وزارة الداخلية ضبط العملة الدقيق المدعم الأمن العام الاقتصاد المصري

