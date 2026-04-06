ضبط أغذية فاسدة داخل محل في التجمع الخامس

كتب : مصراوي

06:48 م 06/04/2026

في واقعة أثارت غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمون منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو وصور، وثّق تضرر سيدة من عرض محل منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ما فتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول سلامة المعروضات الغذائية داخل بعض الأسواق.

شكوى تتحول إلى قضية رأي عام

بدأت القصة بمنشور نشرته سيدة، أعربت خلاله عن استيائها من شراء منتجات غذائية من أحد المحال، لتكتشف لاحقًا أنها منتهية الصلاحية وتحمل علامات تلف واضحة. ومع إرفاق الفيديو والصور، انتشر المنشور بسرعة، مثيرًا حالة من القلق بين المواطنين.

المحتوى المتداول لم يكن مجرد شكوى عابرة، بل حمل دلائل بصرية على وجود خلل في الرقابة، وهو ما استدعى تدخلًا عاجلًا لكشف الحقيقة.

تحرك فوري وفحص دقيق

على الفور، باشرت الجهات المختصة فحص الواقعة، حيث تم تحديد المحل التجاري المشار إليه، والذي يقع بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

وجاء التحرك بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار حملات مكثفة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

مفاجآت صادمة داخل محل التجمع

أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، حيث تم العثور على 225 كيلوجرامًا من مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وبها علامات تلف واضحة و800 كيلوجرام من الأسماك المدخنة دون أي مستندات تثبت مصدرها.


إجراءات حاسمة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على إدارة المحل، مع التحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمواجهة الغش التجاري، وضبط الأسواق، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
مجتبى خامنئي يتحدث عن اغتيال قادة إيران.. ماذا قال؟
ترامب: يمكننا القضاء على إيران في ليلة واحدة وقد تكون غدًا
ترامب: 155 طائرة و200 جندي شاركوا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني
