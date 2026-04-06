قرار قضائي بشأن طبيب شهير استغل فيديوهات للفنانة هيفاء وهبي في الدعاية

كتب : علاء عمران

03:03 م 06/04/2026

قرار قضائي بشأن طبيب شهير استغل فيديوهات للفنانة ه

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، حجز محاكمة طبيب شهير استغل تواجد الفنانة هيفاء وهبي في مركز طبي وقام بتصويرها واستغل مقاطع الفيديو في الدعاية والإعلان، لجلسة 18 مايو للنطق بالحكم.

تفاصيل واقعة استغلال طبيب شهير لفيديوهات الفنانة هيفاء وهبي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أبريل 2023، حين تقدم دفاع الفنانة هيفاء وهبي ببلاغ ضد طبيب تجميل شهير، بسبب استغلاله مقاطع فيديو مصورة للفنانة أثناء تواجدها في مركز التجميل الخاص به في الدعاية والإعلان دون اتفاق مسبق.

وكانت الفنانة هيفاء وهبي قد توجهت إلى أحد المراكز الطبية للحصول على استشارة، وخلال الزيارة تم تسجيل مقطعين مصورين دعمًا للمركز لمرة واحدة فقط، دون وجود اتفاق يسمح بإعادة نشرهما أو استخدامهما تجاريًا.

وأعاد الطبيب نشر الفيديوهين عبر منصات فيسبوك وإنستجرام وتيك توك دون موافقتها، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن موكلته طالبت بحذف المقاطع أكثر من مرة عبر مدير أعمالها، دون استجابة.

