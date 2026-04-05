

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر مشاجرة عنيفة باستخدام العصي بين مجموعة من الأشخاص، نتيجة خلافات على قطعة أرض فضاء، وأسفرت عن إصابات متفرقة.

تبين من التحريات أن المشاجرة وقعت بتاريخ 3 من الشهر الجاري، بين طرف أول مكون من 3 أشخاص، أصيب اثنان منهم بجروح وسحجات متفرقة، وطرف ثان مكون من 6 أشخاص، أصيب 3 منهم بكدمات وسحجات.

خلاف على قطعة أرض

وتطورت الخلافات حول قطعة أرض فضاء كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام، حيث قام الطرفان بالتعدي على بعضهم البعض باستخدام عصي خشبية كانت بحوزتهم، ما أدى إلى الإصابات المشار إليها.

ضبط طرفي مشاجرة الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة (عصا بلاستيكية و3 عصي خشبية)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، لتحديد المسؤوليات ومتابعة الإصابات الناتجة عن الاعتداء.

