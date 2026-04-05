مشاجرة بالشوم في الهرم والشرطة تضبط 9 متهمين

كتب : مصراوي

10:35 م 05/04/2026

طرفا مشاجرة بالهرم

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر مشاجرة عنيفة باستخدام العصي بين مجموعة من الأشخاص، نتيجة خلافات على قطعة أرض فضاء، وأسفرت عن إصابات متفرقة.

تبين من التحريات أن المشاجرة وقعت بتاريخ 3 من الشهر الجاري، بين طرف أول مكون من 3 أشخاص، أصيب اثنان منهم بجروح وسحجات متفرقة، وطرف ثان مكون من 6 أشخاص، أصيب 3 منهم بكدمات وسحجات.

خلاف على قطعة أرض

وتطورت الخلافات حول قطعة أرض فضاء كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام، حيث قام الطرفان بالتعدي على بعضهم البعض باستخدام عصي خشبية كانت بحوزتهم، ما أدى إلى الإصابات المشار إليها.

ضبط طرفي مشاجرة الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة (عصا بلاستيكية و3 عصي خشبية)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، لتحديد المسؤوليات ومتابعة الإصابات الناتجة عن الاعتداء.

تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
تقلبات أسعار السلع.. كيف طالت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية المواطن المصري؟
"خائن ومحتال".. انتفاضة شعبية في شمال إسرائيل ضد نتنياهو
عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر
