شهدت منطقة الشرابية واقعة مؤسفة بعد سقوط شاب من علو داخل إحدى المناطق السكنية، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بسقوط شخص من الطابق الرابع داخل مساكن أبو وفيا، بلوك 21، بدائرة قسم شرطة الشرابية.

محاولة انتحار في الشرابية

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة شخص إثر سقوطه من علو، وتم نقله إلى مستشفى شبرا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسرته رجحت أنها محاولة انتحار، فيما تواصل الأجهزة الأمنية إجراء التحريات للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من أسبابه.

دعم المرضى النفسيين

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

