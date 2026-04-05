عراقجي يبحث مع نظيره الروسي التطورات الإقليمية

كتب : عبدالله محمود

08:36 م 05/04/2026

عراقجي يبحث مع نظيره الروسي التطورات الإقليمية

تلقى وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، اتصالا هاتفيا اليوم الأحد، من نظيره الروسي سيرجي لافروف، لبحث التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.
وقالت الخارجية الإيرانية، إن عراقجي شرح للافروف الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية والبنى التحتية.
وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن عراقجي أكد أن تهديد الولايات المتحدة باستهداف منشآت طاقة إيران اعتراف بنية ارتكاب جرائم حرب.
وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن عراقجي شدد على ضرورة إدانة مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية للجرائم الأمريكية.

فيديو قد يعجبك



عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى
زووم

عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
رياضة محلية

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة
حوادث وقضايا

زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق