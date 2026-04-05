

تلقى وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، اتصالا هاتفيا اليوم الأحد، من نظيره الروسي سيرجي لافروف، لبحث التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن عراقجي شرح للافروف الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية والبنى التحتية.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن عراقجي أكد أن تهديد الولايات المتحدة باستهداف منشآت طاقة إيران اعتراف بنية ارتكاب جرائم حرب.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن عراقجي شدد على ضرورة إدانة مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية للجرائم الأمريكية.