إعلان

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بأبو زعبل بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

08:39 م 05/04/2026

سيارات الإسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد طريق أبو زعبل - شبين القناطر، صباح اليوم الأحد، حادث تصادم بين سيارتين أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وكدمات وجروح قطعية، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى الخانكة لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

هوية المصابين

المصابون جميعهم من سكان مدينة شبين القناطر، وهم محمد محمد عبد الكريم (40 عامًا)، وأحمد عواد سويلم (49 عامًا)، وأحمد محمود سليم (18 عامًا)، وسليم محمد سليم (18 عامًا)، وسعيد سيد عبد المقصود سيد (44 عامًا).

طبيعة الإصابات

تضمنت الإصابات كدمة في الكتف الأيسر، واشتباهاً بكسر في الفخذ الأيسر مع نزيف داخلي، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج لشخصين، وجرح قطعي بالساق اليسرى، إلى جانب كدمات متفرقة بالجسم.

الإجراءات والتحقيقات

فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة لضمان متابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل مستشفى الخانكة تقديم الرعاية الطبية لضمان استقرار الحالة الصحية للمصابين وسرعة شفائهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية حادث تصادم أبو زعبل شبين القناطر مستشفى الخانكة

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

