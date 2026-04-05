أكد العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن هناك تطورات لافتة في مشهد العمليات الجوية المرتبطة بالتصعيد في إيران، مع اعتماد تكتيكات متقدمة لتحديد مواقع الطيارين وإرسال إشارات استدلالية تساعد في البحث والإنقاذ حتى في حال فقدان الوعي.

وقال العميد ناجي ملاعب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن منطقة أصفهان التي شهدت سقوط إحدى الطائرات تعد نطاقا خاضعا لسيطرة جوية إيرانية مشددة، مما يعقد عمليات الوصول إلى موقع الحادث.

وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي، أن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية بالتكامل مع قدرات داعمة تمكنت من التعامل مع أهداف جوية متعددة، بما في ذلك طائرات نقل عسكرية من طراز إليوشن ومسيرات.

وأشار إلى أن العمليات الجارية شهدت إسقاط عدد من الطائرات المسيرة، إلى جانب طائرتين مقاتلتين وطائرة نقل عسكرية، في إطار المواجهات المستمرة في المنطقة.

وشدد على أن هذه التطورات تعكس تعقيد المشهد العسكري في إيران، وأن القدرات الدفاعية الإيرانية أثبتت فعاليتها في التصدي للأهداف الجوية رغم التفوق التكنولوجي للطرف الآخر.