إعلان

خبير عسكري يوضح تفاصيل تكتيكات تحديد مواقع الطيارين الأمريكيين في إيران

كتب : داليا الظنيني

08:41 م 05/04/2026

تكتيكات متقدمة لتحديد مواقع الطيارين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن هناك تطورات لافتة في مشهد العمليات الجوية المرتبطة بالتصعيد في إيران، مع اعتماد تكتيكات متقدمة لتحديد مواقع الطيارين وإرسال إشارات استدلالية تساعد في البحث والإنقاذ حتى في حال فقدان الوعي.

وقال العميد ناجي ملاعب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن منطقة أصفهان التي شهدت سقوط إحدى الطائرات تعد نطاقا خاضعا لسيطرة جوية إيرانية مشددة، مما يعقد عمليات الوصول إلى موقع الحادث.

وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي، أن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية بالتكامل مع قدرات داعمة تمكنت من التعامل مع أهداف جوية متعددة، بما في ذلك طائرات نقل عسكرية من طراز إليوشن ومسيرات.

وأشار إلى أن العمليات الجارية شهدت إسقاط عدد من الطائرات المسيرة، إلى جانب طائرتين مقاتلتين وطائرة نقل عسكرية، في إطار المواجهات المستمرة في المنطقة.

وشدد على أن هذه التطورات تعكس تعقيد المشهد العسكري في إيران، وأن القدرات الدفاعية الإيرانية أثبتت فعاليتها في التصدي للأهداف الجوية رغم التفوق التكنولوجي للطرف الآخر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقاذ الطيار الأمريكي دفاع جوي تكتيكات عسكرية حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هاتف ترامب".. هل يقترب من السوق بعد التأجيلات المتكررة؟
أخبار و تقارير

"هاتف ترامب".. هل يقترب من السوق بعد التأجيلات المتكررة؟
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى
زووم

عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى

مصر تستهدف 70% اكتفاء من اللحوم الحمراء بحلول 2029
أخبار مصر

مصر تستهدف 70% اكتفاء من اللحوم الحمراء بحلول 2029
زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة
حوادث وقضايا

زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق