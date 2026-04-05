دعا قداسة البابا في عظة قداس أحد الشعانين بالإسكندرية اليوم إلى الصلاة من أجل انتهاء الحروب الموجودة في العالم، كما نوه إلى أهمية الاهتمام بترشيد استهلاك الطاقة في ظل الأزمة العالمية في الطاقة، مشددًا على الحرص على عدم إهدار الطعام.

وفي هذا السياق قال قداسة البابا: "في هذه الأزمان نصلي من أجل الحروب والصراعات والأزمات الكبيرة التي في العالم كله، وبلادنا متأثرة، لذا لزم أن نلتفت جميعًا لهذا، ونعمل عمليات ترشيد فيما نستخدمه، فهذا شيء مهم جدًا".

وأضاف: "ترشيد لكل حاجة للأكل والشرب والطاقة والكهرباء والمياه، أوعي يجيلك الفكر وتقول: أنا لوحدي هعمل ايه يعني، لأن كل بيت لو وضع قرش واحد سيتجمع ملايين الجنيهات.

ولذلك فهي مسؤولية علينا لأننا نحن المصريين عندنا احساس بالوفرة في كل شيء ونشكر ربنا على ذلك، ولكن لقمة الخبز يوجد ملايين من الناس لا يجدونها لذلك وأنت ممسك برغيف الخبز تشكر ربنا وتحافظ على كل لقمة فيه ولا تهدر منه شئ، والمصابيح المنارة في البيت بدون داعي أطفئها ونشكر الله بلادنا منيرة طوال النهار وفيها شمس باستمرار."