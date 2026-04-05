إعلان

البابا تواضروس يدعو للصلاة من أجل إنهاء الحروب وترشيد استهلاك الطاقة

كتب : محمد عبدالناصر

08:49 م 05/04/2026

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعا قداسة البابا في عظة قداس أحد الشعانين بالإسكندرية اليوم إلى الصلاة من أجل انتهاء الحروب الموجودة في العالم، كما نوه إلى أهمية الاهتمام بترشيد استهلاك الطاقة في ظل الأزمة العالمية في الطاقة، مشددًا على الحرص على عدم إهدار الطعام.

وفي هذا السياق قال قداسة البابا: "في هذه الأزمان نصلي من أجل الحروب والصراعات والأزمات الكبيرة التي في العالم كله، وبلادنا متأثرة، لذا لزم أن نلتفت جميعًا لهذا، ونعمل عمليات ترشيد فيما نستخدمه، فهذا شيء مهم جدًا".

وأضاف: "ترشيد لكل حاجة للأكل والشرب والطاقة والكهرباء والمياه، أوعي يجيلك الفكر وتقول: أنا لوحدي هعمل ايه يعني، لأن كل بيت لو وضع قرش واحد سيتجمع ملايين الجنيهات.

ولذلك فهي مسؤولية علينا لأننا نحن المصريين عندنا احساس بالوفرة في كل شيء ونشكر ربنا على ذلك، ولكن لقمة الخبز يوجد ملايين من الناس لا يجدونها لذلك وأنت ممسك برغيف الخبز تشكر ربنا وتحافظ على كل لقمة فيه ولا تهدر منه شئ، والمصابيح المنارة في البيت بدون داعي أطفئها ونشكر الله بلادنا منيرة طوال النهار وفيها شمس باستمرار."

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البابا تواضروس ترشيد الاستهلاك الحروب الطاقة

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

