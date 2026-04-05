في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وفرض الانضباط بالشارع، تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمتابعة التزام المحال والمنشآت بمواعيد الغلق المقررة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2026، حيث أسفرت التحركات الأمنية عن ضبط مئات المخالفات خلال يوم واحد.

محاضر ضد المخالفين لمواعيد الغلق

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة فقط، عن تحرير 996 مخالفة بحق المحال والمنشآت التي لم تلتزم بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مشددة على استمرار الحملات لضمان الالتزام وتحقيق أهداف ترشيد الطاقة.

