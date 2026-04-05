عقد الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية الدكتور حسام الدين عبدالفتاح، بهدف رفع كفاءة المنظومة التعليمية وضمان استقرار الفترة المتبقية من العام الدراسي.

حضور المسؤولين ومناقشة الملفات الحيوية

جاء الاجتماع بحضور أشرف محمود ومروان غراب، ووكلي المديرية، وتامر القلا مدير إدارة الأمن، وركز على عدد من الملفات الأساسية المرتبطة بسير العملية التعليمية، مع التأكيد على تحقيق الانضباط المدرسي وتطوير الأداء الإداري.

الانضباط وحضور الطلاب

أكد الدكتور ياسر محمود على أهمية انتظام حضور الطلاب، مشددًا على تطبيق لوائح الغياب والحضور بشكل صارم، مؤكدًا أن المدرسة هي البيئة الأساسية للتعلم، وأن أي تهاون في هذا الملف مرفوض.

دعم طلاب الثانوية العامة

خصص الاجتماع مساحة لمناقشة أوضاع طلاب الثانوية العامة، مع توجيه ضرورة تقديم الدعم الأكاديمي والنفسي لهم، وتهيئة بيئة تعليمية محفزة تساهم في التفوق الدراسي.

تطوير الأداء الإداري والمتابعة الميدانية

وجه مدير المديرية بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية من خلال لجان دورية ومفاجئة لرصد أي مشكلات تواجه المعلمين والطلاب والعمل على حلها، مشددًا على أن النظافة داخل المدارس جزء أساسي من العملية التربوية.

التقييمات الشهرية واستعدادات امتحانات نهاية العام

تم استعراض آلية تنفيذ التقييمات الشهرية واعتبارها أداة حقيقية لقياس مستوى الطلاب، بالإضافة إلى خطة تأمين أوراق امتحانات نهاية العام، مع التشديد على تطبيق العقوبات الرادعة لمنع الغش وحماية حقوق الطلاب.

العمل عن بُعد وترشيد استهلاك الطاقة

أعلن الدكتور ياسر تفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل في ديوان المديرية وجميع الإدارات التعليمية، ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات عبر المنصات الرقمية ومتابعة الموجهين والفِرق المكلفة.

ختام الاجتماع ورسالة التحفيز

اختتم المدير الاجتماع بتوجيه الشكر للمتميزين، داعيًا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، مؤكدًا أن الانضباط هو الأساس في بناء جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في تنمية المجتمع.