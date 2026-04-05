أعلنت حركة حماس، الأحد، أن وفدا قياديا منها أجرى مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول، ركزت على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب مستجدات الأوضاع في القدس.

وقالت حماس ، في بيان صحفي اليوم، إن الوفد برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش وعضوية كل من خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين، استعرض خلال اللقاء التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أهمية ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يسهم في إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف البيان أن الوفد شدد على خطورة الأوضاع في مدينة القدس، لا سيما ما يتعلق بالمسجد الأقصى، محذرا من تداعيات ما وصفه بالانتهاكات، إلى جانب التحذير من إقرار قانون يتعلق بإعدام الأسرى، معتبرا أنه يخالف القوانين الدولية.

وحسب البيان، أعرب الوفد عن تقديره للمواقف التركية الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيدا بجهود الرئيس أردوغان في هذا الإطار.

من جانبه، أكد الرئيس التركي، استمرار دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وفي ختام البيان، وجهت الحركة الشكر لتركيا حكومة وشعبا على دعمها المتواصل للفلسطينيين.