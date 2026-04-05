كشف قطاع الأمن بالشرقية ملابسات مقطع فيديو متداول على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد سيارة "ربع نقل" يسمح لعدد من الأشخاص بالجلوس في الصندوق الخلفي، رغم سوء الأحوال الجوية، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

فيديو على السوشيال يكشف واقعة خطرة تعرض حياة المواطنين للخطر

وبالفحص تم تحديد السيارة وضبطها وسائقها، وهو حاصل على رخصة قيادة، حيث اعترف بإرتكابه الواقعة أثناء نقل عمال إلى إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق لضمان سلامة الجميع ومنع تكرار مثل هذه المخالفات.

