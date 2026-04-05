أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إرسال الولايات المتحدة شحنات أسلحة إلى "القوى الكردية" بهدف تسليح المتظاهرين داخل إيران، وهو ما يُعد تأكيدا رسميا لتقارير صحفية سابقة أشارت إلى وجود مخطط أمريكي لإشعال انتفاضة شعبية مسلحة ضد نظام طهران.



كواليس اعتراف ترامب لـ "فوكس نيوز"



نقل مراسل شبكة "فوكس نيوز"، تري ينجست، تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها مع ترامب صباح اليوم الأحد، قال فيها الرئيس الأمريكي بوضوح: "لقد أرسلنا للمتظاهرين الإيرانيين الكثير من الأسلحة.. أرسلناها لهم عبر الأكراد".



وأضاف ينجست، أن ترامب يعتقد أن القوات الكردية احتفظت بجزء من تلك الأسلحة لنفسها بدلا من إيصالها بالكامل.



إستراتيجية "الانتفاضة المسلحة"



تأتي اعترافات ترامب لتؤكد ما نشرته شبكة "سي إن إن" الشهر الماضي حول قيام واشنطن بتسليح جماعات كردية بهدف إشعال ثورة شعبية في إيران؛ حيث كانت الخطة تعتمد على قيام القوات الكردية المسلحة بمواجهة الأمن الإيراني، مما يُمهد الطريق للمدنيين للنزول إلى الشوارع والتظاهر بحماية تلك الأسلحة.



تخبط في الإدارة.. دفاع "هيجسيث" في مأزق



هذا التصريح يضع وزارة الحرب الأمريكية في موقف "محرج"، حيث سبق للوزير بيت هيجسيث أن نفى هذه التوجهات قائلا: إن أهداف واشنطن لا تقوم على دعم تسليح أي قوة بعينها، مشيرا حينها إلى أن الإدارة "على علم" بما تفعله كيانات أخرى لكنها لا تتبنى هذا النهج كهدف رئيسي، وهو ما يُناقض اعتراف ترامب المباشر اليوم.